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Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail'in Ateşle Yıkım Stratejisi

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri ateşe vererek bölge sakinlerini güneye sürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:10
Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail'in Ateşle Yıkım Stratejisi

Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki Durum

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na yönelik saldırıları, bölge sakinlerini zor durumda bırakıyor. Cibaliya, 14 gündür süren yoğun saldırılarla ciddi şekilde etkilenmiş durumda.

Yıkımın İlk Aşaması

Görgü tanıkları, bahse konu olan kampın, çok katlı binalarının patlayıcılarla ya da hava saldırılarıyla yerle bir edildiğini belirtiyor. Yıkılan binalar dahi ateşe veriliyor, bu durum da Filistinlilerin sığınacak yerlerinden mahrum kalmalarına sebep oluyor.

Bölge Sakinlerinin Tanıklıkları

İzzeddin İyad, "Bu binaların yıkılmasından sonra yönümü bulamaz oldum. Her şey değişmişti, köşe taşları dahi ortadan kalkmıştı" derken, halkın sokakları tanımakta zorlanacağını kaydediyor.

Diğer bir kamp sakini Ala Ebu Saade, kampın çarşısının Israil saldırıları ile tekrar faaliyete geçmesinin ardından tekrar hedef alındığını ve işyerlerinin zarar gördüğünü ifade etti.

Ahmed Suveylim, "İsrail'in asıl hedefi, her şeyi yok etmek ve halkı güneye doğru sürmek ama direniş devam edecek" dedi.

Ateş ve Duman İçindeki Cibaliya

Cibaliya’nın batısındaki mahallelerde mülkler ateşe verilmeye devam ediyor, Ahmed Ebu Iyde el-Mahas, gece yarısı yapılan saldırılar sırasında evlerin havaya uçurulduğunu aktardı.

Mahas, "Sivil savunma ekipleri ulaşamadığı için yangınlar uzun süredir devam ediyor; duman etrafa yayılıyor," diyerek bölgedeki çaresizliği dile getirdi.

Aileler Mahsur Kalıyor

Esad Sari, 12 kişilik ailesiyle birlikte mahsur kaldıklarını ve dışarıdaki yangınların her şeyi kül ettiğini belirtti. "Bi'r en-Nace Mahallesi'nden yükselen dumanların görüntüsü her an penceremizin önünde" diyerek durumlarını özetledi.

Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki bu yıkım, bölgedeki Filistinlilerin yaşam alanlarını tehdit ederken, toplumdaki dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu göstermeye devam ediyor.

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