Çiçek Abbas Minibüsü Germencik’te Çocuk Oyun Alanına Dönüştü

Nostalji ve geri dönüşüm Sini Kahvaltı Evi bahçesinde buluştu

Germencik Belediyesi, hurdaya ayrılmış ‘Çiçek Abbas’ minibüsünü geri dönüştürerek çocuklar için renkli bir oyun alanına dönüştürdü.

Aydın’ın Germencik ilçesinde, Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Çiçek Abbas ile hafızalara kazınan klasik minibüslerden biri, Başkan Burak Zencirci’nin öncülüğünde hurdayken yeniden hayat buldu.

Belediye, aracı geri dönüşüm çalışmalarıyla tamamen yenileyerek Sini Kahvaltı Evi bahçesine yerleştirdi. Kırmızı minibüs, üzeri çiçeklerle süslenmiş görünümü ve içine konulan basamaklarla minik ziyaretçiler için güvenli bir oyun alanı haline getirildi.

Burak Zencirci projeye ilişkin, "Hurdalıkta bekleyen aracımızı alıp çocuklarımız için eğlenceye, hemşehrilerimizin de eskiyi tebessümle hatırlayacağı bir anı köşesine dönüştürdük" dedi.

Proje, hem nostalji hem de geri dönüşüm vurgusuyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Başkan Zencirci, "Eskinin yeniyle harmanlandığı güzel Germencik’te her şey sizin için" ifadeleriyle projenin çevresel ve sosyal yönüne dikkat çekti.

