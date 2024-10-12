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Çiftçilere 185,8 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere 185,8 milyon TL'lik destek ödemesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:43
Çiftçilere 185,8 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapıldı

Çiftçilere Destek Ödemeleri Gerçekleştirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 185 milyon 799 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemelerini çiftçilerin hesaplarına yatırdığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Toplamda 185 milyon 799 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesine yer verildi.

Destekleme Ödemesi Detayları

Paylaşılan bilgiye göre, destekleme ödemeleri şu şekilde dağıtıldı:

  • Hayvan hastalıkları tazminatı: 94 milyon 111 bin lira
  • Kırsal kalkınma yatırımları: 45 milyon 321 bin lira
  • Bireysel sulama sistemleri: 37 milyon 525 bin lira
  • Sertifikalı tohum üretimi: 7 milyon 871 bin lira
  • Sertifikalı tohum kullanımı: 417 bin 435 lira
  • Hayvan gen kaynakları desteği: 222 bin 400 lira
  • İyi tarım uygulamaları desteği: 331 bin 165 lira

Bu destekler, çiftçilerin üretim süreçlerinde önemli bir katkı sağlamak amacıyla sunulmuş olup, tarım sektörünün kalkınmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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