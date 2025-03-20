Çiftçilere 2,8 Milyar Lira Destek Ödemesi Yarından İtibaren Başlıyor

Bakan Yumaklı, 2,8 milyar lira destek ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:54
Çiftçilere 2,8 Milyar Lira Destek Ödemesi Yarından İtibaren Başlıyor

Çiftçilere 2,8 Milyar Lira Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik olarak 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sosyal Medyada Paylaşıldı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi. Yumaklı'nın açıklaması şöyle: "Çiftçimize destek, Anadolu'ya bereket. 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız."

Hububat Desteği Hangi İllere Gidecek?

Yapılan paylaşımda yer alan bilgilere göre, hububat desteği Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.

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