Çiftçilere 476 milyon 738 bin liralık destekleme ödemesi bugün

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin lira tutarındaki destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Paylaşımda yer alan ifadeye göre: "476 milyon 737 bin 832 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Ödemelerin dağılımı

Hayvan hastalıkları tazminatı: 402 milyon 376 bin 507 lira

Kırsal kalkınma yatırımları: 40 milyon 879 bin 488 lira

Bireysel sulama sistemleri: 33 milyon 481 bin 837 lira