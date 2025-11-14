Çiftçilere 798 Milyon Lira Zirai Don Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören ÇKS kayıtlı üreticilere 798 milyon lira destek ödendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:41
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Ödemelerde son durum

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon lira destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz"

Yapılan son ödemeyle birlikte toplam zirai don desteği 22 milyar 946 milyon lira olarak kaydedildi. Bakan Yumaklı, üreticilere yönelik desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.

