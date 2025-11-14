Çiftçilere 798 Milyon Lira Zirai Don Desteği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere yapılan destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.

Ödemelerde son durum

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı olan üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 798 milyon lira destek ödemesini de çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylece toplamda 22 milyar 946 milyon lira zirai don desteği üreticilerimizin hesaplarına aktarılmış oldu. Zirai don kapsamında üreticilerimize destek ödemelerine devam edeceğiz"

Yapılan son ödemeyle birlikte toplam zirai don desteği 22 milyar 946 milyon lira olarak kaydedildi. Bakan Yumaklı, üreticilere yönelik desteklerin sürdürüleceğini vurguladı.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ZİRAİ DON NEDENİYLE ÜRÜNLERİ HASAR GÖREN ÇİFTÇİLERE 798 MİLYON LİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDIĞINI AÇIKLADI.