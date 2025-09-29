Çiftçilere Akıllı Tarım Teknolojileri Çağrısı — Prof. Dr. İsmet Başer

NKÜ'den uyarı: Teknoloji verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada çiftçilere akıllı tarım teknolojilerini daha yaygın kullanma tavsiyesinde bulundu.

Başer, üreticilerin akıllı tarım uygulamalarıyla verimliliği artırarak girdi maliyetlerini düşürebileceklerini belirtti ve dünya genelinde geleneksel yöntemlerin yerini bu teknolojilere bıraktığını aktardı. Tarımdaki teknolojik gelişmelerin üretim süreçlerini daha kontrol edilebilir hale getirdiğini vurguladı.

Geleneksel tarımda yapılan hatalara dair uyarıda bulunan Başer, "Bugün bir alanı ekerken bunun kontrolü bizler tarafından yapılınca bu kontrolde hatalar oluyor. Sürücüden kaynaklı izler üst üste gidebiliyor. Gereksiz yere ilaçlama yapılabiliyor." dedi.

Son yıllarda üreticilerin akıllı tarım teknolojilerine ilgisinin arttığını ifade eden Başer, tarımda teknoloji kullanımının en büyük avantajlarından birinin kaynak israfını önlemek olduğunu söyledi. Başer, "Biliyoruz ki geleneksel tarım yöntemlerini fazlasıyla kullanıyoruz. Artık, şunu yapmamız lazım. Tarımda modern teknolojileri, akıllı tarım uygulamalarına geçmemiz lazım." diye konuştu.

Başer ayrıca, akıllı tarımın verimliliği artırdığı ve aynı zamanda sürdürülebilirliği destekleyen çevreci ve ekonomik stratejiler sunduğunu belirtti. "Hem işimizi kolaylaştırıp hem girdileri azaltmamız lazım. Bunları kullanmaktan korkmayalım. Yabancı otlara gereksiz ve fazla ilaçlama ortadan kalkacak. Yakıttan tasarruf yapacağız. Alanı, oldukça iyi kontrol ederek bunu sağlamış olacağız." ifadeleriyle teknolojinin pratik kazanımlarını özetledi.

Başer'in mesajı net: Tarımın geleceği, teknolojiyi verimli kullanıp doğayla uyum içinde üretim yapan sistemlerde olacak; üreticilerin bu dönüşümü benimsemesi hem ekonomik hem çevresel fayda sağlayacak.

