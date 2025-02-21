Çiftçilere Bugün 3,2 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapılacak

Çiftçilere 3,2 Milyar Liralık Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere toplamda 3 milyar 218 milyon 718 bin lira tutarında destekleme ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu destek ödemelerine dair şu bilgileri paylaştı: "Bugün, 3 milyar 218 milyon 718 bin lira destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Destek Tutarlari ve Dağıtımı

Bu kapsamda, hububat için toplam 2 milyar 995 milyon 24 bin 886 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 115 milyon 165 bin 9 lira ve su ürünleri yetiştiriciliği için 108 milyon 528 bin 674 lira destek ödemesi gerçekleştirilecek.

Özellikle hububat desteği, Konya, Iğdır ve Kırşehir illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri için ödenecek.