Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçiler için önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına toplamda 5 milyar 496 milyon 99 bin TL tutarında destek ödeme yapılacağını açıkladı. "Bereketin Yüzyılı" sloganıyla devam eden hükümet, tarım sektörüne verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Milyonlarca lira destek için yapılan resmi duyuruda, ödemelerin detayları da paylaşıldı. Bu büyük miktarın önemli bir kısmını, çiftçilerin vazgeçilmez gider kalemleri arasında yer alan mazot ve gübre desteği oluşturuyor. Bu kalem için ayrılan destek miktarı ise tam olarak 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 TL olarak belirlendi.

Tarım sektörünün bel kemiği olan mazot ve gübre fiyatları artışını sürdürürken, bu destekle birlikte maliyetlerin azaltılması hedefleniyor. Sağlanan desteklerin ekonomiye de olumlu katkı sağlaması bekleniyor, aynı zamanda bu desteklerin ürün fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.

Ödemelerin kronolojik takvimi de meraklı çiftçiler için şekillendi. Mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numarası (TCKN) veya vergi kimlik numarası (VKN) son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek. Kırsal kalkınma yatırımları desteği ise tüm hak sahiplerine 11 Nisan 2025 tarihinde, tek seferde aktarılacak.

Diğer çiftçiler için ödeme takvimi ise şu şekilde belirlendi: