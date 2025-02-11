Çiftyürek'ten Zeydan'a Verilen Cezaya Sert Tepki

DEM Parti'li Çiftyürek, Zeydan'a Verilen Hapis Cezasını Kınadı

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezasını kınadı. Çiftyürek, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerinin ibret verici olduğunu ifade etti.

Çiftyürek, Gazze'de yaşanan katliama dikkat çekerek, "Yapılan katliamın ardından 'gaspçı' bir mantıkla Gazze'de kalanların yurtlarından edilmek istendiğini" belirtti. Bu tutumu güçlü bir dille kınayan Çiftyürek, Van'da yaşanan gelişmelere de değindi.

Zeydan'a Yönelik Yargılama Süreci

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a verilen ceza sonrası açıklamalarda bulunan Çiftyürek, "İktidar eskiden hukuki kaygılar gözetmeden kayyum atıyordu. Şimdi hukuki kaygılar gözetilerek, önce sözde hukuk işletiliyor sonra görevden almalar başlatılıyor. Bu kararı kınıyoruz. Dileriz Van'da yeni bir kayyum denemesi yaşanmaz. Halkın iradesine saygı duyulur" dedi.

Van'ın Ekonomik Sorunları

Van'daki ekonomik sorunlara da değinen Çiftyürek, şehrin üç ülkeye sınırının olmasına rağmen bu potansiyelin hayata geçirilemediğini ifade ederek, çözüm yolları arayışının önemine vurgu yaptı.