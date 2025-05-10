Çiğli Belediyesi İşçileri, CHP Genel Merkezi'nde Eylem Düzenledi

İzmir'in Çiğli Belediyesinden çıkarılan kadın işçiler, CHP Genel Merkezi önünde düzenledikleri basın açıklaması ile işe iade talep etti.

Grup adına konuşan Hale Ören Özdinçer, yıllarca emek verdikleri Çiğli Belediyesinden hiçbir gerekçe gösterilmeden çıkarıldıklarını belirterek, "11 aydır haklarımızı arıyoruz. Kapı çalmadık, sesimizi duyurmadık yer bırakmadık ama sesimize sağır kalındı, emeğimize sırt dönüldü" dedi.

Özdinçer, yalnızca partinin tabelasının değil, halkın vicdanının önünde olduklarını vurgulayarak, "Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla mağduriyet yaşamadan bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, Emekçi Kadınlar Derneği üyelerinin de desteğiyle gerçekleştirildi. Grup, sloganlar ve alkışlarla işten çıkarılmayı protesto etti.

Kadın işçiler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile işe alım süreçleri hakkında görüşene kadar Genel Merkez önünde bekleyeceklerini duyurdu. İzmir Çiğli Belediyesinden yaklaşık 11 ay önce işten çıkarılan 16 kadın işçi, işe iade amacıyla çeşitli eylemlerde bulunmuştu.

1 Mayıs'ta CHP Genel Merkezine yürümek üzere karar alan kadın işçiler, Çiğli'den başlattıkları yürüyüşün ardından dün Ankara'ya ulaşmışlardı.

İzmir'in Çiğli Belediyesinden çıkartılan işçiler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak işe iadelerini talep etti.

İzmir'in Çiğli Belediyesinden çıkartılan işçiler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak işe iadelerini talep etti.