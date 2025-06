Cihan Yıldız'dan Soyut Resim Sergisi: Sanatın İki Dili

Türk Oyuncu Cihan Yıldız, Soyut Çalışmalarıyla Sanatseverlerin Karşısında

ABD'de yaşayan Türk oyuncu Cihan Yıldız, soyut çalışmalardan oluşan ilk resim sergisini sanatseverlere sundu. New Jersey'in Fort Lee semtinde gerçekleşen sergi, Yıldız’ın sanata olan tutkusunu sahne kariyeriyle birleştirdiği bir platform oldu.

Sanatın İki Dili

New York Acting School'da oyunculuk eğitimi alan Yıldız, "Rol aldığım film veya tiyatro oyunlarında senaryoda yazanı sahneye aktarıyorum. Resimde ise hayalimde görüntüleri tuvale aktarıyorum. Sanatın bu iki dalını aslında birbirine çok yakın buluyorum. Onun için sanat yaşamımda bu iki yolu birden yürümek istiyorum." dedi.

Kültürel Bir Köprü

Türk seyircisi tarafından 2021 yapımı "Sırlar Apartmanı" filminden tanınan Cihan Yıldız, oyunculuktan gelen sezgilerini ve iki farklı kültürden edindiği yaşam deneyimlerini soyut bir biçimde tuvaline aktarmayı hedeflediğini belirtti. "Çalışmalarımda, gerçek ötesi bir çizgi takip etsem de, aslında tuvale aktardığım bu çizgiler tamamen hayatın içinden. Bazılarında insan ruhunun en saf, en kırılgan, en coşkulu halleri saklı." ifadelerine yer verdi.

Sergide Dikkat Çeken Çalışmalar

Cihan Yıldız, Türk-Amerikan kimliğinin zenginliğiyle doğu ile batı arasındaki duygusal ve estetik unsurları birleştirerek sergisinde önemli bir köprü kurmayı amaçlıyor. Sergide yer alan Astral Alem, Gezgin'in Ayı ve Enerjinin Biçimi gibi eserleri dikkat çekti. Yıldız, her rengin bir duyguyu, her formun bir düşünceyi ve her detayın bir yaşam kırıntısını temsil ettiğini ifade etti.

