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Çilez: 'CHP Grubu, Belediye Başkanlarının Tahakkümünden Kurtulmalı'

AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, CHP grubunun belediye başkanlarının etkisinden kurtulması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:00
Çilez: 'CHP Grubu, Belediye Başkanlarının Tahakkümünden Kurtulmalı'

CHP Grubu İçin Kritik Uyarı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Grubunun belediye başkanlarının tahakkümünden acilen kurtulması gerektiğini ifade etti. Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

23. Bütçe Çalışmaları

Meclis'teki bütçe çalışmaları hakkında bilgi veren Çilez, AK Parti olarak 23'üncü bütçeyi yaptıklarını vurguladı. Bu sürecin büyük bir sorumluluk içerdiğini belirten Çilez, çalışkanlık ve özverili bir çaba gösterilmesi gerektiğini savundu.

“Bu yükün altından kalkmak için çok çalışacaksınız, yönünüzü millete çevireceksiniz.” diyen Çilez, Allah'ın izniyle bu yükün üstesinden gelineceğini anlattı.

CHP'nin Bütçe Eleştirileri

Çilez, CHP'li milletvekillerinin bütçe görüşmelerindeki söylemlerini eleştirerek, CHP'nin irtifa kaybettiğini söyledi. Bu durumun milletvekillerinin bütçeye dair sağlıklı bir konuşma yapmalarını olumsuz etkilediğini belirtti.

“Belediye başkanlarının tahakkümüne girmiş bir CHP'nin olduğunu” ifade eden Çilez, “CHP Grubunun, belediye başkanlarının tahakkümünden acilen kurtulması lazım. Herkesin kendine gelmesi lazım.” dedi.

2025 Bütçesi Üzerine Eleştiriler

Son olarak, bütçede diğer parti gruplarının yaptığı konuşmaların da 2025 yılı bütçesine ilişkin olmadığını vurguladı. Çilez, bu tür söylemlerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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