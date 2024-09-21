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Cilo Dağı'nda Dağcılar Kar Yağışına Yakalandı

Hakkari'de tırmanış yapan dağcılar, Cilo Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zorlu anlar yaşadı. Dernek başkanı görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 14:22
Cilo Dağı'nda Dağcılar Kar Yağışına Yakalandı

Cilo Dağı'nda Zorlu Tırmanış

Hakkari'nin en dikkat çekici doğa harikalarından biri olan Cilo Dağı, tekrar dağcıları ağırladı. Türkiye'nin ikinci en yüksek zirvesi olan Reşko Tepesi'ne yapılan zorlu tırmanış, kar yağışı nedeniyle güçleşti.

Etkinlik Hakkında Bilgi

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte, toplamda 10 dağcı, Yüksekova ilçesinin Cilo Dağları eteklerine ulaştı. İçinde uluslararası katılımcıların da bulunduğu grup, tırmanışa başladı.

Zirveye Ulaşma Mücadelesi

Zirveye yaklaşan dağcılar, aniden ortaya çıkan kar yağışı karşısında zor anlar yaşadı. Soğuk hava koşullarına rağmen, 4.135 rakımlı Cilo Dağı Reşko Tepesi'ne ulaşmayı başardılar. Zirvede kısa bir süre geçiren grup, fotoğraf çekiminin ardından inişe geçti.

Dernek Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Etkinliği düzenleyen derneğin başkanı Suat Öztekin, Hakkari'de dağcılık turizmini geliştirmek amacıyla sürekli çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Öztekin, "Bu bölge, yılın her mevsiminde dağcıları ağırlama kapasitesine sahip. Hava şartları çok çetin oldu; dolu ve kar yağışı altında zirveye ulaşmayı başardık. Dağ turizminin geliştirilmesi konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz ve yabancı ekiplerin de buraya gelmeye devam edeceği inancındayız." şeklinde konuştu.

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