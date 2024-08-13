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Çin, 1000'den Fazla Casusluk Vakasını Açıklıyor

Çin, Tayvan lehine gerçekleştirilen 1000'i aşkın casusluk olayını tespit edip, casusları sert bir şekilde cezalandırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:53
Çin, 1000'den Fazla Casusluk Vakasını Açıklıyor

Çin, Casusluk Vakalarını Açıkladı

Çin, Tayvan adına gerçekleştirilen 1000'den fazla casusluk vakasını ifşa etti ve ilgili kişilerin "ciddi şekilde" cezalandırıldığını duyurdu.

Devlet Güvenlik Bakanlığı'nın Açıklamaları

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS), popüler mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, son yıllarda yürütülen özel operasyonlar neticesinde casusluk vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Tayvan'la İlgili İstihbarat İhtimalleri

Açıklamada, Devlet sırlarına ulaşma amacı güden Tayvanlılar tarafından kurulan çok sayıda istihbarat ağının yok edildiği ifade edildi. MSS, bu çerçevede casusluk, sızma ve sabotaj eylemlerine karışanların yasalar çerçevesinde ağır biçimde cezalandırıldığını vurguladı.

Tayvan'a Yönelik Mücadele Taahhüdü

Çin, Tayvan üzerindeki ayrılıkçılığa ve casusluk faaliyetlerine karşı kararlılıkla mücadele edeceğini ilan etti. Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkilileri, Ada'nın çıkarlarını tehlikeye atmakla suçlandı.

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