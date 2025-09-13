Çin, ABD'den İthal Analog Çiplere Damping ve Ayrımcılık Soruşturması Başlattı

Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD'den ithal edilen 'analog çip' (doğrusal entegre devre) ürünleri hakkında damping (fiyat indirme) soruşturması başlattığını duyurdu. Soruşturma, Ciangsu Eyaleti Yarı İletken Üreticileri Birliği tarafından yapılan şikayet başvurusunun ardından açıldı.

Damping soruşturmasının gerekçesi

Bakanlığın açıklamasına göre, 2022-2024 döneminde ABD'nin Çin'e analog çip ihracatı yüzde 37 artarken ürün fiyatları yüzde 57 azaldı. Bu durumun yerli ürünlerin satış fiyatında baskı yarattığı ve yerli endüstrinin üretim ve operasyonlarına zarar verdiği belirtiliyor.

Bakanlık, soruşturmanın hukuki prosedürlere uygun yürütüleceğini ve sonunda bulgulara dayalı olarak nesnel ve tarafsız bir karar verileceğini kaydetti.

Ayrımcılık soruşturması

Ticaret Bakanlığı ayrıca, ABD'nin Çin'den ithal yarı iletken ürünlere yönelik uygulamalarına karşı 'ayrımcılık' soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma, ABD'nin 2018'den bu yana Çin'in ulusal çip endüstrisine yönelik başlattığı soruşturmalar ve aldığı önlemler nedeniyle Çinli şirketlerin ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını inceleyecek.

Soruşturma süresi 3 ay olarak belirlendi; gerekli görülürse aynı sürelerle toplam 1 yıla kadar uzatılabilecek. Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi ise ayrımcı yasak, kısıtlama ve uygulamalara karşı misilleme yapılmasına imkan tanıyor.

Madrid görüşmeleri öncesi gerilim tırmanıyor

Pekin'in damping ve ayrımcılık soruşturmalarını başlatma kararı, ABD ve Çin heyetlerinin 14 Eylül'de Madrid'de başlayacak ekonomi ve ticaret görüşmelerinin yeni turu öncesine denk geldi. Bakanlık ayrıca Washington'un 12 Eylül tarihinde bazı Çinli şirketleri yaptırım kapsamına almasına tepki gösterdi.

Ticaret Bakanlığı, Washington'un aralarında yarı iletkenler, biyoteknoloji, havacılık, ticaret ve lojistik sektörlerindeki firmaların da bulunduğu 23 Çinli şirketi ihracat kontrolü uygulanacak varlık listesine almasını eleştirdi. ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) ise söz konusu kararla birlikte toplam 32 firmayı 'özel lisansa tabi kuruluşlar' listesine eklediğini duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, Madrid'deki görüşmeler bağlamında ABD'nin Çin işletmelerine yönelik yaptırım kararının niyetine dair soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekildi.