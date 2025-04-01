Çin, ABD'nin Hong Konglu Yetkililere Yaptırım Kararına Sert Tepki Gösterdi

Çin'den ABD'ye Tepki: Yaptırımlar Temelsiz

Çin, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Hong Konglu yetkililere yönelik yaptığı yaptırım kararına sert bir yanıt vererek, kararı temelsiz ve gayrimeşru olarak nitelendirdi.

ABD'nin Yaptırım Kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde görev yapan 6 yetkiliye yaptırım uygulama kararı almıştı. Bu yetkililer arasında, Adalet Bakanı Paul Lam, Emniyet Müdürü Raymond Siu ve Ulusal Güvenliği Koruma Dairesi Başkanı Dong Cingvey yer alıyor. ABD yönetimi, bu yetkililerin yurt dışında yaşayan Hong Konglulara sınırsız yargı baskısı uyguladığını ve demokrasi yanlısı aktivistleri susturmak için yasaları çiğnediğini öne sürdü.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Pekin'de yapılan basın toplantısında, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ABD'nin bu yaptırımlarının Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini savundu. Guo, Hong Kong yasalarının ulusal güvenlik vakalarını bağımsız ve adil bir şekilde ele aldığını belirtti.

Karşı Önlemler Alınacak

Guo, ABD'nin Çin merkezi hükümeti ile Hong Kong hükümetinin ulusal güvenliği koruma çabalarını karalamaya çalıştığını ifade ederken, yaptırım kararına karşılık kararlı tedbirler alacaklarını duyurdu. Çin hükümeti, bu tür yaptırımların sadece ilişkileri zorlaştıracağını vurguladı.

Yaptırımın Etkileri

Yaptırımlar kapsamında söz konusu yetkililerin ABD'deki mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. Bu durum, bölgede artan gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor.