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Çin, Bangladeş'teki Geçici Hükümeti Destekliyor

Çin, Bangladeş'te geçici hükümet kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:46
Çin, Bangladeş'teki Geçici Hükümeti Destekliyor

Çin, Bangladeş Geçici Hükümetini Destekliyor

Çin, Bangladeş'te kurulan geçici hükümeti olumlu karşılayarak desteklediğini duyurdu. Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı bir yetkisi, düzenlediği basın toplantısında Muhammed Yunus'un 8 Ağustos'ta geçici hükümete başdanışman olarak atandığını belirtti.

Bangladeş'in Egemenliğine Saygı

Sözcü, "Bangladeş'in bağımsızlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve Bangladeş halkı tarafından bağımsız olarak seçilen kalkınma yoluna saygı duyuyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, Çin'in diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduğunu vurgulayarak, Bangladeş ile dostluk ilişkilerine dikkat çekti.

İkili İşbirliği Vurgusu

Çin, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini artırmayı ve kapsamlı stratejik ortaklığa yönelik adımlar atmayı taahhüt etti.

Gösterilerin Arka Planı

Bangladeş'te, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası, temmuz ayında geniş çaplı protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesi sonrası, eylemlere son verilmesi bekleniyordu.

Ancak, gösterilerde şiddet olayları sonrası Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından, protestocular "adalet" talebiyle yeniden sokaklara döküldü. Şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Başbakan Şeyh Hasina'nın askeri helikopterle Hindistan'a gitmesi ve resmi konutu basmalarının ardından, Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman geçici hükümetin kurulacağını açıkladı.

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