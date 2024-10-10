Çin Başbakanı Li'den ASEAN Ülkelerine Ekonomik Entegrasyon Çağrısı

Çin Başbakanı Li Çiang’dan ASEAN Ülkelerine Çağrı

Çin Başbakanı Li Çiang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyelerine yönelik ekonomik bütünleşmeyi güçlendirmek adına önemli bir çağrıda bulundu. Bu açıklamalar, Laos’un başkenti Viyentiyan’da düzenlenen 27. Çin-ASEAN Zirvesi sırasında yapıldı.

Ekonomik Bütünleşme ve Ticaret Hacminde Artış

Li, konuşmasında, "ASEAN ülkeleri ve Çin pazarları arasında daha sıkı ve organik entegrasyon sağlanması, bölgenin refahına önemli katkılar sunacaktır" dedi. Ayrıca, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili müzakerelerin sona erdiğini belirterek, bu adımın ekonomik entegrasyonu ilerletmek için kritik olduğunu vurguladı.

Yeni Yatırım Fırsatları ve Pazar Dinamikleri

Li, "Dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve endüstriyel yenilenme ile birlikte yapılandırılan ithalat ve ihracat, yeni yatırım fırsatlarını doğuruyor" ifadelerini kullandı. Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Çin ve ASEAN arasındaki ticaret hacmi son 20 yılda 15 kat artarak 2023'te 911,7 milyar dolara ulaştı.

Coğrafi Gerginlik ve Ekonomik İşbirliği

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., zirve sırasında, Güney Çin Denizi’ndeki egemenlik tartışmalarına dikkat çekerek, "Ekonomik işbirliğimiz siyasi güvenlik sorunlarından bağımsız olamaz" şeklinde konuştu. ASEAN ve Çin’in bu bölgede yaşadığı gerilimi yönetmeleri gerektiğini belirtti.

Güney Çin Denizi'nde yaşanan çatışmalar, Çin ile Filipinler arasında gerginliğe yol açmakta. Bölgedeki askeri varlığını artıran Çin, uluslararası boyutta eleştirilerin hedefi olurken, Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi 2016'da bu bölgedeki tek taraflı egemenlik taleplerinin hukuksuz olduğuna karar vermişti.