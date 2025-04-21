Çin Büyükelçisi Ciang, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Etkinliklerine Katıldı

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa katıldı.

Büyükelçi Ciang, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Yunus Emre Ortaokulu yönetimi tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında okul laboratuvarına çeşitli cihazlar hediye eden Ciang, etkinlikte ayrıca 15 Temmuz Karşıyaka İlkokulu öğrencileri tarafından yapılan halk oyunları gösterisini de izledi.

Etkinliğe katılan Çin heyeti tarafından gerçekleştirilen kukla gösterisi ise çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Programda, Baydur, Ciang'a yöreye özgü mini oyma ceviz sandık hediye etti.

Büyükelçi Ciang, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, devletler arasındaki ilişkilerin halkların dostluğuna dayandığını belirtti. Ciang, "Dostluğun temeli halklar arasında oluşur. Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler, iki halkı birbirine sıkı sıkıya bağladı." ifadelerini kullandı.

Çin’in de sık sık deprem yaşadığını hatırlatan Ciang, Türk halkının acılarını çok iyi hissettiklerini ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasında yapılan yardımların Çin-Türkiye dostluğunu pekiştirdiğine vurgu yaptı.

Etkinlikte çocukların kendisini büyük bir sevinçle karşıladığını dile getiren Ciang, "Türk halkı cesur ve iyimserdir. Kahramanmaraş'ın parlak bir geleceği olduğuna inanıyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında okul laboratuvarına teknolojik malzeme desteğinde bulunulduğunu hatırlatarak, bu tür aktivitelerin birlik ve beraberliğe olumlu katkılar sağladığını belirtti.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Etkinlik kapsamında, Çin heyetinde yer alan katılımcılar tarafından kukla gösterisi yapıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı. Etkinlik kapsamında, Çin heyetinde yer alan katılımcılar tarafından kukla gösterisi yapıldı.