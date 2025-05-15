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Çin Büyükelçisi Ciang, NEVÜ'yü Ziyaret Etti

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ni ziyaret ederek işbirliklerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 18:23
Çin Büyükelçisi Ciang, NEVÜ'yü Ziyaret Etti

Çin Büyükelçisi Ciang, NEVÜ'yi Ziyaret Etti

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki birimlerde

incelemelerde bulundu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ciang, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile bir araya geldi.

Rektör Aktekin, misafirine Fen Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde yer alan Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı hakkında bilgiler aktardı. 2021 yılında kurulan bölümün uluslararası alanda çeşitli başarılar elde ettiğini belirtti.

Aktekin, "Öğrencilerimiz 'Çince Köprüsü Yarışması' başta olmak üzere kompozisyon, şiir, şarkı ve kaligrafi gibi alanlarda düzenlenen uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde etti. Öğrencilere sadece dil eğitimi vermiyor, aynı zamanda Çin'in zengin kültürel mirasını, geleneklerini ve sanatsal değerlerini de tanıtıyoruz. Çin ile akademik ve kültürel projeler geliştirmeye devam ederek, iki ülke arasındaki köprüleri güçlendirmeye devam ediyoruz," şeklinde konuştu.

Büyükelçi Ciang, NEVÜ'nün Çin dili ve kültürüne gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çin-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde eğitim ve kültür alanındaki bu tür işbirlikleri büyük önem taşıyor," dedi.

Ciang, Çin Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalını ziyaret ederek, yetkililerden dil öğrenme süreçleri ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi aldı. Ardından, üniversite bünyesindeki Kapadokya Teknopark'ta çalışma yürüten firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)...

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki birimlerde incelemede bulundu. Büyükelçi Ciang, üniversiteyi ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'le (sol) bir araya geldi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)...

Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin (sağ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesindeki birimlerde incelemede bulundu. Büyükelçi Ciang, üniversiteyi ziyaretinde Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'le (sol) bir araya geldi.

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