Çin, CERES-1 ile 3 uyduyu başarıyla fırlattı

Çin, Galactic Energy'nin CERES-1 roketiyle meteoroloji ve gözlem amaçlı 3 uyduyu Ciuçüen'den fırlattı; bu, roketin 20'nci başarılı görevi ve toplamda 80 uydu yörüngeye taşındı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:18
Fırlatma ve uydular

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen ilk taşıyıcı roketi CERES-1 ile üç uyduyu uzaya yolladı. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, meteoroloji uydusu Yünyao-1-27, yer ve uzay çevresi gözlem uydusu Kayyün-1 ile uzaktan algılama özellikli Yüşing 3-08 uydusu, dün gece ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti; bu, CERES-1 roketiyle yapılan 20'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Roket özellikleri ve sektörel gelişmeler

Galactic Energy tarafından geliştirilen, 19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki CERES-1 roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. CERES-1 ile bugüne kadar 80 uydu yörüngeye taşındı.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor. Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer "TL-2 Y1", Landspace "Cuçüe-2" (ZQ-2) ve Orienspace "Gravity-1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.

