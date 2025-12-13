Büyükkılıç Camikebir'de: Gönül Belediyeciliğiyle Esnaf Buluşması

Büyükkılıç Camikebir'de Gönül Belediyeciliği Buluşması

Esnafla bir araya gelme ve talepleri yerinde dinleme

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin farklı noktalarındaki esnaf ziyaretleri kapsamında Camikebir bölgesinde vatandaşlarla buluştu. Ziyarette Başkan Büyükkılıç, halkla samimi sohbetler gerçekleştirdi ve esnafın taleplerini yerinde dinledi.

Gönül belediyeciliğini hizmet anlayışının merkezine koyduklarını vurgulayan Büyükkılıç, bölge esnafına bereketli işler dileyerek vatandaşlarla gönülden bağ kurmanın önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da Başkan Büyükkılıç'a eşlik etti.

Hemşehrilerimizle kurduğumuz bu sıcak gönül bağı, şehrimizin birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesi. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Kayseri’yiz ifadesiyle değerlendirmede bulunan Büyükkılıç, toplumla kurulan yakın ilişkinin hizmetlere yansımasının altını çizdi.

Camikebir'deki esnaflar ve vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’ın ilgisinden memnuniyet duyduklarını belirtti; ziyaret sırasında talep ve önerilerini doğrudan iletme fırsatı buldular. Samimi atmosfer, gönül belediyeciliğinin sahadaki somut yansımalarından biri olarak değerlendirildi.

