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Çin CERES-1 Roketi ile 5 Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin, CERES-1 roketiyle 5 uyduyu başarıyla uzaya gönderen 16'ncı taşıma görevini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:28
Çin CERES-1 Roketi ile 5 Uyduyu Uzaya Fırlattı

Çin, Uzayda Yeni Bir Başarıya Daha İmza Attı

Çin, özel bir şirket tarafından geliştirilen CERES-1 roketi ile 5 uyduyu başarıyla uzaya fırlattı. Çin'in ulusal haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre, Yünyao-1 37, 38, 39, 40 ve JTX-A-05 uydularının yer aldığı grup, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden gönderildi.

Bu fırlatma, CERES-1 roketi ile gerçekleştirilen 16’ncı başarılı taşıma görevi oldu. Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşerek görevlerine başladı.

CERES-1 Roketinin Özellikleri

Galactic Energy tarafından geliştirilen CERES-1 roketi, 19 metre uzunluğa ve 1,4 metre genişliğe sahip. Bu roket, Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Şimdiye kadar, CERES-1 ile toplam 63 uydu yörüngeye taşındı. Geleneksel olarak Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen Long March roketleri kullanılmakta.

Özel Sektörün Artan İlgi ve Destek

Son yıllarda, dünya genelinde özel sektörün uzay roketi üretimine olan ilgisinin arttığı gözlemleniyor. Pekin yönetimi de bu alandaki özel girişimleri destekliyor. Galactic Energy dışında, Çin'de i-Space 'SQX-1Y1', Space Pioneer 'TL-2 Y1', Landspace 'Cuçüe-2 (ZQ-2)' ve Orienspace 'Gravity-1' gibi özel şirketlerin de aktif olarak fırlatışlar gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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