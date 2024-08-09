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Çin Cıciang'da Yük Gemisinde Patlama Gerçekleşti

Cıciang eyaletindeki bir limanda yük gemisinde meydana gelen patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:54
Çin Cıciang'da Yük Gemisinde Patlama Gerçekleşti

Çin'in Cıciang Eyaletindeki Limanda Patlama

Çin'in doğusunda bulunan Cıciang eyaletindeki Ningbo-Zhoushan Limanı'nda bir yük gemisinde patlama meydana geldi.

Patlama ve Yangın Durumu

Yerel medya kaynaklarına göre, patlama sonrası gemide yangın çıktığı bildirildi.

Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtti ve yangının, gemideki bir konteynerin patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturma sürerken, limanın normal seyrine devam ettiği bildirildi.

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