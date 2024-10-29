Çin'de Cumhuriyet'in 101. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında bir resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ev sahipliği yaptı.

Önemli Konuklar Resepsiyonda Bir Araya Geldi

Resepsiyona, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hong Ley ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun temsilcisi Tümgeneral Liu Congbin gibi önemli konuklar katıldı. Ayrıca, Pekin'de görevli diplomatlar, büyükelçiler, askeri ataşeler, yerel kurumların temsilcileri ve Çin'de yaşayan Türk vatandaşları etkinlikte yer aldı.

Büyükelçi Musa'dan Önemli Mesajlar

Büyükelçi Musa, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, pek çok millete ilham kaynağı olmuştur. İçerde olduğu kadar, 'yurtta barış, dünyada barış' anlayışıyla yurt dışında da 'kimsesizlerin kimsesi' olmayı sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Orta Doğu'daki Duruma Dikkat Çekti

Musa, Filistin'deki durumu ele alarak, "Mezalimin bir yıldır devam ettiğine ve Orta Doğu'nun tamamını tehdit eder hale geldiğine" vurgu yaptı. Bu bağlamda, "İsrail'in uluslararası hukuka aykırı eylemlerine karşı duruyor, Gazze halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye'nin Gelişmelerine Dikkat Çekildi

Büyükelçi, Cumhuriyet'in ilanından bu yana Türkiye'nin demokratikleşme ve kalkınma alanında önemli adımlar attığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde refah seviyesinin her alanda yükseltildiğini ifade etti. Daha sonra, Türkiye'nin bu yılın ilk üç çeyreğinde %4 büyüme kaydettiğini, son 20 yılda ise %5,4 ortalama büyüdüğünü aktardı.

Terörle Mücadele Vurgusu

Musa, geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını lanetleyerek, "Sınır aşan terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Uluslararası toplumun desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.