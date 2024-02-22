Çin'de gemi faciası: Köprü ortadan ikiye ayrıldı araçlar suya saçıldı

Guangzhou’nun güneyindeki Lixinsha Köprüsü, Foshan’dan gelen boş bir konteyner gemisinin çarpması sonucu yıkıldı. Kaza nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Çin devlet medyasına göre, ölenler arasında köprüden düşen bir otobüs ve bir motosiklet sürücüsü ile bir minibüs içindeki 3 yolcu vardı.





Lixinsha Köprüsü, Foshan’dan gelen boş bir konteyner gemisinin sabah 05.30’da çarpmasıyla hasar gördü. Kaza sırasında 2 araç nehre, 3 araç gemiye uçtu. 2 kişi olay yerinde öldü, 1 gemi personeli yaralandı, 3 kişi ise kayboldu. Kazaya neyin sebep olduğu henüz açıklanmadı.