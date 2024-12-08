Çin'de Soğuk Hava Deposu İnşaatında Yangın: 9 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde, bir soğuk hava deposunun inşaatında çıkan yangında 9 işçi hayatını kaybetti. Olay, Rongçıng şehrinde, Lanrun adlı yerel şirkete ait depoda, izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu meydana geldi.

Çin ajansı Xinhua tarafından aktarılan habere göre, yangın dün öğle saatlerinde çıkmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu üzücü olay, Çin'deki üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman yaşanan kazaların bir örneği niteliğindedir.