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Çin'deki Köprü Çökmesi: Ölü Sayısı 38'e Yükseldi

Şaanşi eyaletinde köprü çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı, 24 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 17:58
Çin'deki Köprü Çökmesi: Ölü Sayısı 38'e Yükseldi

Şaanşi Eyaletindeki Trajik Olay

Çin'in Şaanşi eyaletinde, 19 Temmuz'da şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen köprü çökmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselirken, kaybolan 24 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yarım Kalan Hayatlar

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Xinhua haber ajansı, şiddetli yağışların etkisi nedeniyle Şangluo kentinde Cinçian Nehri üzerinde yer alan köprünün çökmesini doğruladı. Daha önce köprünün üzerinde bulunan 25 aracın nehre düştüğü kesinleşti.

Kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 3,400 kişilik ekip, 2 haftadır yoğun bir şekilde arama yapıyor. Yetkililer, yaşanan bu trajedi sonucu kaybolanların cansız bedenlerine ulaştıklarını da bildirdi. Şu ana kadar 1 kişinin kurtarıldığı, kayıp olan 24 kişinin ise hali hazırda bulunamadığı ifade ediliyor.

Ani Sel Durumu

19 Temmuz'daki sağanak yağışlar, nehirde ani sel olaylarına yol açarak köprünün 40 metrelik bir bölümünün çökmesine neden oldu. Olay, bölgedeki insanları derinden etkiledi ve devletin arama kurtarma çabaları hız kazandı.

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