Çin'den Filipinler'e ABD Füze Alımına Şiddetli Tepki

Çin, Filipinler'in ABD'den Füze Alımına Sert Çıktı

Çin, Filipinler'in, ABD yapımı orta mesafe güdümlü Typhoon füze sistemini alma planına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu durumu "jeopolitik cepheleşme ve silah yarışı" olarak nitelendirerek, bölgedeki güvenliği tehdit eden bir adım olduğunu ifade etti.

Provokatif ve Tehlikeli Bir Adım

Pekin'deki basın toplantısında Mao, Filipinler'in böyle bir stratejik silahı edinmesinin, bölge dışındaki bir ülkenin gerilim ve ihtilafları kışkırtmasına olanak tanıyacağını savundu. Mao, bu durumun, "Filipinler'in kendi halkı ve Güneydoğu Asya halkları için tarihi ve bölgesel güvenlik adına son derece sorumsuz bir tercih" olacağı uyarısında bulundu.

Barış ve Refah İhtiyacı

Mao, Filipinler'in bölgedeki diğer ülkelerin çağrısını dikkate alması ve hatasından dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bölgenin ihtiyacı barış ve refah, füze sistemi ve cepheleşme değil" ifadelerini kullandı.

Filipinler'den Açıklama Geldi

Öte yandan, Filipinler Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Roy M. Galido, ülkesinin "denizlerdeki egemenlik haklarını korumak için" Typhoon füze sistemini alacağını duyurdu. Ayrıca, ABD tarafından nisan ayında düzenlenen Balikatan askeri tatbikatı sırasında, Typhoon füze sisteminin Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde geçici olarak konuşlandırıldığı bildirildi.

Typhoon Füze Sistemi Nedir?

Typhoon füze sistemi, orta mesafe güdümlü Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen bir silah istasyonu olarak dikkat çekiyor.