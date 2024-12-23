DOLAR
35,18 -0,06%
EURO
36,68 0,03%
ALTIN
2.956,26 0,41%
BITCOIN
3.286.261,22 2,21%

Çin'den Filipinler'e ABD Füze Alımına Şiddetli Tepki

Çin, Filipinler'in ABD yapımı Typhoon füze sistemini alma planını jeopolitik cepheleşme ve silah yarışı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:25
Çin'den Filipinler'e ABD Füze Alımına Şiddetli Tepki

Çin, Filipinler'in ABD'den Füze Alımına Sert Çıktı

Çin, Filipinler'in, ABD yapımı orta mesafe güdümlü Typhoon füze sistemini alma planına tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bu durumu "jeopolitik cepheleşme ve silah yarışı" olarak nitelendirerek, bölgedeki güvenliği tehdit eden bir adım olduğunu ifade etti.

Provokatif ve Tehlikeli Bir Adım

Pekin'deki basın toplantısında Mao, Filipinler'in böyle bir stratejik silahı edinmesinin, bölge dışındaki bir ülkenin gerilim ve ihtilafları kışkırtmasına olanak tanıyacağını savundu. Mao, bu durumun, "Filipinler'in kendi halkı ve Güneydoğu Asya halkları için tarihi ve bölgesel güvenlik adına son derece sorumsuz bir tercih" olacağı uyarısında bulundu.

Barış ve Refah İhtiyacı

Mao, Filipinler'in bölgedeki diğer ülkelerin çağrısını dikkate alması ve hatasından dönmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bölgenin ihtiyacı barış ve refah, füze sistemi ve cepheleşme değil" ifadelerini kullandı.

Filipinler'den Açıklama Geldi

Öte yandan, Filipinler Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Roy M. Galido, ülkesinin "denizlerdeki egemenlik haklarını korumak için" Typhoon füze sistemini alacağını duyurdu. Ayrıca, ABD tarafından nisan ayında düzenlenen Balikatan askeri tatbikatı sırasında, Typhoon füze sisteminin Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde geçici olarak konuşlandırıldığı bildirildi.

Typhoon Füze Sistemi Nedir?

Typhoon füze sistemi, orta mesafe güdümlü Tomahawk seyir füzeleri ile SM-6 uçaksavar füzelerini fırlatabilen bir silah istasyonu olarak dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Bütçesi Açıklamaları ve Kabine Toplantısı Değerlendirmesi
2
Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bağcılar'da İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü
4
Bakan Işıkhan: Yeni Asgari Ücret İçin 4. Toplantı Bu Hafta!
5
BAE ve Suriye Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü
6
BM Raportörlerinden Esed Rejimi Suçlarına İlişkin Kanıtların Korunması Çağrısı
7
Samsun'da Çocuk Sürücünün Kullandığı Otomobil Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!