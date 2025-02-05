Çin'den Trump'a Tepki: Filistin'i Filistinlilerin Yönetmesi Gerekiyor

Çin'den Trump'ın Planlarına Sert Tepki

Çin, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirme planına karşı çıkan bir açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesinden yana olduğumuzun altını çiziyoruz" ifadelerine yer verdi.

Filistin'in Geleceği ve Uluslararası Destek

Çin'in bu açıklaması, Filistin meselesinde uluslararası toplumda artan hassasiyetin bir yansıması olarak değerlendirilmekte. Filistin halkının haklarının korunması ve ülke içinde liderlik yapılmasının önemli olduğu vurgulanırken, Çin’in bu konudaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyması dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Pekin yönetiminin, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine olan desteği ve uluslararası hukuk çerçevesinde taraflar arasında adil bir çözüm bulunması gerektiği görüşü, uluslararası arenada yankı bulmaya devam ediyor.