Çin Devlet Başkanı Şi: İran'ın Nükleer Sorunu Diyalogla Çözülmeli

Pezeşkiyan'ın Pekin ziyareti: İşbirliği ve bölgesel barış vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer sorununa tüm tarafların meşru kaygılarını giderecek çözüm bulunmasını desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, Pezeşkiyan ile görüşmesinde Çin-İran ilişkilerinin dünyadaki değişimlerin sınamasına dayandığını söyledi ve İran'ı Orta Doğu diplomasisinde daima öncelikli gördüklerini belirtti. Şi, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri sürdürmeyi, karşılıklı güveni derinleştirmeyi ve ticaret, yatırım, temiz enerji ile bağlantılılık alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini kaydetti.

Şi, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Çin'in Tiencin şehrinde 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde "Küresel Yönetim Girişimi" önerisinde bulunduğunu anımsatarak, daha eşit ve adil küresel yönetim ile ortak geleceği paylaşan topluluğun inşası için İran dahil uluslararası toplumun üyeleriyle çalışacaklarını ifade etti.

Şi, yakın zamanda İran'ın İsrail ve ABD ile yaşadığı gerilim ve çatışmalara üstü kapalı değinerek, güç kullanımının farklılıkların çözümünün doğru yolu olmadığını, iletişim ve diyaloğun kalıcı barışa götüren yegane yol olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin'in İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine taahhüdünü tekraren ifade etmesini önemsediklerini ve Tahran'ın nükleer enerjiyi barışçıl kullanma hakkına saygı duyduklarını dile getirdi.

Şi, ülkesinin İran'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü korumasını, meşru haklarını ve çıkarlarını siyasi müzakerelerle savunmasını desteklediğinin altını çizerek şunları söyledi: "Çin, İran'ın nükleer sorununa tüm tarafların meşru kaygılarını giderecek bir çözüm bulunması için çalışacak ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdürecek."

İran Cumhurbaşkanlığından yayımlanan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan ve Şi, 25 yıllık kapsamlı anlaşmanın azami ölçüde uygulanması da dahil olmak üzere ilişkilerin seviyesini yükseltme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Pezeşkiyan, İran-Çin ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak için işbirliğini her koşulda sürdürmeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeyi kullandı: "ABD, tek taraflı politikasını sürdürüp geliştirmek için çeşitli ülkeleri işgal etme imkanı buluyor ve artık bu konuda sınır tanımıyor."

Pezeşkiyan, Çin'in İran'a güçlü ve kararlı dost ve müttefik olarak güvenebileceğini söyleyerek, "İran'ın temel ve ilkesel hedefi, bölgede barış ve güvenliği tesis etmek ve güçlendirmektir. Baskı, saldırganlık ve tek taraflılığı engellemeliyiz. İran, ülkeler arasındaki hukukun ve ilişkilerin güç, dayatma ve saldırganlıkla değil eşit bir tutumla yönetildiği bir dünya istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında 2021'de imzalanan 25 yıllık stratejik kapsamlı anlaşmanın tüm hükümlerini hayata geçirmek için işbirliğine hazır olduklarını vurguladı ve Çin ile hızlı tren hatları ve otoyollar inşa etmek için işbirliğine istekli olduklarını aktardı.

Pekin ziyaretinde bulunan Pezeşkiyan, Tiencin'deki ŞİÖ Zirvesi'ne katılmasının ardından yarın İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü kapsamında Tienanmın Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine de iştirak edecek.