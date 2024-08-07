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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hamas Lideri Heniyye'nin Suikastini Kınadı

Vang Yi, İsmail Heniyye'nin suikastının BM Şartı'na aykırı olduğunu ve bölgedeki durumu daha tehlikeli hale getirdiğini kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:25
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hamas Lideri Heniyye'nin Suikastini Kınadı

Suikast ve Uluslararası Tepkiler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye'nin İran'da hedef alınmasını Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na ciddi bir ihlal olarak tanımladı.

Vang'ın Açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Vang, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Heniyye'nin Tahran'daki suikastına karşı duyduğu derin rahatsızlığı dile getirdi.

Suikast eylemini "şiddetle kınadığını" ifade eden Vang, bu olayın bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca, bu tür eylemlerin barış çabalarını baltaladığını ve Gazze'deki ateşkesi mümkün kılmadığını belirtti.

Çifte Standart Uyarısı

BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes talep eden kararına rağmen, savaşın sona ermediğini hatırlatan Vang, mevcut durum karşısında çifte standart uygulanmaması gerektiğini vurguladı. Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması için iki devletli çözüm ilkesinin önemini yineledi.

Heniyye'nin İran'daki Suikastı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Ismail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak amacıyla Tahran'da bulunuyordu. Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 31 Temmuz'da duyuruldu. Hem İran hem de Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililerin olaya dair yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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