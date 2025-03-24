Çin, Duterte'nin Sığınma Başvurusunu Redetti

Çin, Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin sığınma başvurusunu reddettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:25
Çin, Duterte'nin Sığınma Başvurusunu Redetti

Çin, Duterte'nin Sığınma İddiasını Yalanladı

Çin yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından gözaltına alınan eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Çin'e sığınma başvurusunda bulunduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Filipinler medyasında bu konuyla ilgili çıkan haberleri değerlendirdi. Sözcü Guo, Duterte'nin bu ayın başlarında yaptığı Hong Kong seyahatinin tamamen kişisel bir ziyaret olduğunu belirtti.

Guo, "Duterte'nin Çin'e herhangi bir başvuruda bulunmadığı" ifadesini kullanarak, konuyla ilgili spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Ayrıca, bu haberlerin arkasında başka niyetler olduğunu savundu ve medya mensuplarına bu durumu değerlendirmeleri için çağrıda bulundu.

Duterte'nin Gözaltına Alınması

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Duterte'nin 2016-2022 döneminde yürütülen "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında insanlığa karşı suç işlediği iddiaları üzerine Eylül 2021'de bir soruşturma başlatmıştı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Duterte, 11 Mart tarihinde Hong Kong seyahatinden dönerken Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda Filipinler güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

UCM, 12 Mart tarihinde, ön dava dairesi tarafından verilen tutuklama emri doğrultusunda Duterte'nin insanlığa karşı suçlar nedeniyle yargılanmak üzere mahkemenin gözetimine teslim edildiğini duyurdu.

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