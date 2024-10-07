Çin Eski Adalet Bakanı Yolsuzluk Nedeniyle Partiden İhraç Edildi

Çin Eski Adalet Bakanı Yolsuzluk Suçlamasıyla Partiden İhraç Edildi

Çin'de eski Adalet Bakanlığı görevini üstlenmiş olan Tang Yicün, yolsuzluk iddiaları nedeniyle Çin Komünist Partisinden ihraç edildi. Bu durum, yolsuzlukla mücadele çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yolsuzluk İddiaları ve Soruşturma Süreci

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu, yaptığı açıklamada, Tang'ın eyalet yöneticiliği ve bakanlık yaptığı dönemlerde çeşitli yollarla rüşvet aldığını bildirdi. Tang'ın kamu pozisyonunu kişisel kazanç sağlamak amacıyla kullandığı ve başkalarına menfaat sağlamak için yargı süreçlerine müdahale ettiği iddiaları öne sürüldü.

Ayrıca, Tang'ın partiden ihraç edildiği, kamu görevine son verildiği ve yargılanmak üzere dosyasının savcılığa teslim edildiği belirtildi. Komisyon, Tang'ın nisan ayında "parti disiplini ve yasalara ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturma altına alındığını da duyurdu.

Kariyeri ve Önceki Olaylar

63 yaşındaki Tang, kariyerinin büyük bir kısmını Cıciang eyaletinde çeşitli görevlerde geçirirken, 2017'de Liaoning eyaletinde parti sekreteri yardımcısı, 2018'de ise vali olarak atanmıştı. 2020-2023 döneminde Adalet Bakanlığı görevini sürdürdükten sonra Ciangsu eyaletindeki Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığına seçildi.

Yolsuzluk suçlaması yönünden incelenen üçüncü Adalet Bakanı olan Tang, daha önce 2005-2017 yıllarında Adalet Bakanı olarak görev yapan Vu Aiying’in yolsuzluk soruşturmasından sonra partiden ihraç edildiğini ve ardından Fu Cınghua'nın da "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılandığını hatırlatmakta fayda var.