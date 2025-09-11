Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığı'nı 'Ulusal Doğa Koruma Alanı' İlan Etti

Çin Devlet Konseyi, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough (Huangyan/Panatag) Sığı'nı 'ulusal doğa koruma alanı' ilan etti; karar bölgedeki egemenlik ihtilaflarını yeniden gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 03:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 03:08
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığı'nı 'Ulusal Doğa Koruma Alanı' İlan Etti

Çin Scarborough Sığı'nı 'ulusal doğa koruma alanı' ilan etti

Çin Devlet Konseyi, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı bulunan Scarborough Sığı'nı (Çin'in adlandırmasıyla Huangyan Adası) 'ulusal doğa koruma alanı' statüsüne aldığı kararını duyurdu.

Açıklamada yeni statünün, bölgenin doğal ekosistem çeşitliliğini, istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumayı amaçladığı belirtildi.

Üçgen biçimli ve ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) uzaklıkta yer alıyor.

Filipinler'in 'Panatag', Çinlilerin 'Huangyan' adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını ve seyrüsefer faaliyetlerini sergilediği hassas bir bölge konumunda.

2012'de Filipinler Sahil Güvenliği'nin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle iki ülke arasında gerginliğe yol açmış; sürtüşmelerin ardından Çin resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor. Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddia ederken; Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda üs inşa etmesi ve askeri ile sivil gemi varlığı bölgedeki tansiyonu artırırken, hem bölge ülkeleri hem de ABD bu duruma tepki gösteriyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusu üzerine verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin hukuken geçerli olmadığına hükmetmişti.

