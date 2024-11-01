DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,3 0,19%
ALTIN
3.034,86 -0,39%
BITCOIN
2.400.419,16 -0,03%

Çin'in Antarktika'daki 41. Araştırma Seferi Başladı

Çin, Antarktika'da 41. araştırma seferine başlamış olup, iklim değişikliği üzerine çalışmalar yapacak.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 11:33
Çin'in Antarktika'daki 41. Araştırma Seferi Başladı

Çin'in 41. Antarktika Araştırma Seferi

Çin'in Antarktika'da bale çalışmaları yürütmek amacıyla başlattığı 41. araştırma seferine ilişkin resmi açıklamalar geldi. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan bilgiye göre, buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi), Şülong-2 ve kargo gemisi Yong Şıng ile birlikte 7 aylık bir seyahat için Antarktika'ya doğru yola çıkmıştır.

Yeni Araştırma Üssü: Çingling İstasyonu

Bu seferde uluslararası alanda 80 kurumdan 500'den fazla görevli ve araştırmacının katılımıyla, kıtanın doğusundaki Ross Denizi kıyısında inşa edilen yeni araştırma üssü Çingling İstasyonu'na destekleyici altyapı inşa edilecek. Araştırmacılar, geçmiş yıllarda inşası başlanan Çingling İstasyonu'nun ana yapısının yerleşimi ve iç tasarımının tamamlanmasını hedeflemektedir.

Çin'in Beşinci Araştırma İstasyonu

Çingling İstasyonu, Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Pasifik bölgesine odaklanan ilk araştırma istasyonu olma özelliği taşımaktadır. Kaba inşaatı, geçen yıl gerçekleştirilen 40. Antarktika araştırma seferinde tamamlama aşamasına getirilmiştir. Bu istasyon, Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen İstasyonu ile birlikte Çin'in kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olmuştur. Ayrıca, Antarktika'nın iç kesimlerinde yalnızca güney yarım kürenin yaz döneminde faaliyet gösteren Kunlun ve Tayşan istasyonları da bulunmaktadır.

İklim Değişikliği Üzerine Araştırmalar

Antarktika'da yaklaşık 7 ay süreyle görev yapacak olan araştırma ekibi, ilk bilimsel hedef olarak iklim değişikliğinin kıtanın ekosistemine etkilerini incelemeye odaklanacak. Araştırmacılar, Prydz Körfezi, Kozmonot Denizi, Amundsen Denizi, Ross Denizi ve Antarktika Yarımadası çevresindeki sularda biyom, su, tortu, atmosfer ve kirlilik dağılımı ile ilgili etütler gerçekleştireceklerdir. Bunun yanı sıra, Kunlun, Tayşan, Congşan ve Çin Seddi istasyonları çevresinde ekosistem sağlığı, kıyı deniz çevresi ve toprak koşulları araştırmaları yapılması planlanmaktadır.

Uluslararası İşbirlikleri

Çinli araştırma ekibinin, uluslararası ortaklarla işbirliği projeleri yürütmeyi planladığı bu seferin Mayıs 2025'te tamamlanması hedeflenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Uraloğlu'ndan Çamlıhemşin Tüneli Açıklamaları
2
Hizbullah, İsrail Ordusu'na Son Dönemdeki Kayıpları Açıkladı
3
Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti
4
Azerbaycan'da Gazetecilere COP29 Eğitimi Verildi
5
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'nun Türkiye Ziyareti
6
Arakanlı Müslümanlar Endonezya'ya Ulaştı, 6 Ceset Bulundu
7
Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Zanlı Tutuklandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!