Çin'in Antarktika'daki 41. Araştırma Seferi Başladı

Çin'in 41. Antarktika Araştırma Seferi

Çin'in Antarktika'da bale çalışmaları yürütmek amacıyla başlattığı 41. araştırma seferine ilişkin resmi açıklamalar geldi. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan bilgiye göre, buzkıran gemileri Şüelong (buz ejderi), Şülong-2 ve kargo gemisi Yong Şıng ile birlikte 7 aylık bir seyahat için Antarktika'ya doğru yola çıkmıştır.

Yeni Araştırma Üssü: Çingling İstasyonu

Bu seferde uluslararası alanda 80 kurumdan 500'den fazla görevli ve araştırmacının katılımıyla, kıtanın doğusundaki Ross Denizi kıyısında inşa edilen yeni araştırma üssü Çingling İstasyonu'na destekleyici altyapı inşa edilecek. Araştırmacılar, geçmiş yıllarda inşası başlanan Çingling İstasyonu'nun ana yapısının yerleşimi ve iç tasarımının tamamlanmasını hedeflemektedir.

Çin'in Beşinci Araştırma İstasyonu

Çingling İstasyonu, Çin'in Antarktika'daki beşinci araştırma üssü olarak tarihe geçecektir. Ayrıca, Pasifik bölgesine odaklanan ilk araştırma istasyonu olma özelliği taşımaktadır. Kaba inşaatı, geçen yıl gerçekleştirilen 40. Antarktika araştırma seferinde tamamlama aşamasına getirilmiştir. Bu istasyon, Fildes Yarımadası'ndaki Çin Seddi İstasyonu ve Prydz Körfezi yakınındaki Sun Yat-Sen İstasyonu ile birlikte Çin'in kıtadaki üçüncü kalıcı üssü olmuştur. Ayrıca, Antarktika'nın iç kesimlerinde yalnızca güney yarım kürenin yaz döneminde faaliyet gösteren Kunlun ve Tayşan istasyonları da bulunmaktadır.

İklim Değişikliği Üzerine Araştırmalar

Antarktika'da yaklaşık 7 ay süreyle görev yapacak olan araştırma ekibi, ilk bilimsel hedef olarak iklim değişikliğinin kıtanın ekosistemine etkilerini incelemeye odaklanacak. Araştırmacılar, Prydz Körfezi, Kozmonot Denizi, Amundsen Denizi, Ross Denizi ve Antarktika Yarımadası çevresindeki sularda biyom, su, tortu, atmosfer ve kirlilik dağılımı ile ilgili etütler gerçekleştireceklerdir. Bunun yanı sıra, Kunlun, Tayşan, Congşan ve Çin Seddi istasyonları çevresinde ekosistem sağlığı, kıyı deniz çevresi ve toprak koşulları araştırmaları yapılması planlanmaktadır.

Uluslararası İşbirlikleri

Çinli araştırma ekibinin, uluslararası ortaklarla işbirliği projeleri yürütmeyi planladığı bu seferin Mayıs 2025'te tamamlanması hedeflenmektedir.