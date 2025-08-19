Çin'in Licien-1 Y10 Roketi 7 Uyduyu Başarıyla Fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, Çin yeni geliştirdiği katı yakıtlı Licien-1 roketinin güncellenmiş modeliyle uzaya 7 uydu gönderdi.

Fırlatış Detayları

Grupta yer alan uydular arasında Haşiao-2, Duo Gongnıng Şıyan 1, 2, 3, Tienyan-26 ve Thumsbstat 1 ve 2 bulunuyor. Söz konusu uydu grubu, Licien-1 Y10 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından tüm uydular planlanan yörünge konumuna yerleşti ve bu görev, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 7'nci başarılı taşıma görevi olarak kayda geçti.

Roketin Kapasitesi ve Geliştiricisi

Licien-1, Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space tarafından geliştirilen bir katı yakıtlı fırlatma aracı. Roket, Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton arasında yük taşıyabiliyor.

Çince adıyla "güçlü roket" anlamına gelen ve İngilizcede "Kinetica-1" olarak anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatmalarına yönelik küresel talebi karşılamak amacıyla geliştirildi.

Bugüne dek roketin taşıdığı toplam 70 uydu bulunuyor; hedef ise tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşmak.