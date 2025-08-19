DOLAR
40,89 0%
EURO
47,7 0,11%
ALTIN
4.361,85 0,42%
BITCOIN
4.631.580,19 2,58%

Çin'in Licien-1 Y10 Roketi 7 Uyduyu Başarıyla Fırlattı

Çin, katı yakıtlı Licien-1 Y10 roketiyle Haşiao-2, Duo Gongnıng Şıyan 1-3, Tienyan-26 ve Thumsbstat 1-2'yi yörüngeye taşıdı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:21
Çin'in Licien-1 Y10 Roketi 7 Uyduyu Başarıyla Fırlattı

Çin'in Licien-1 Y10 Roketi 7 Uyduyu Başarıyla Fırlattı

Xinhua'nın haberine göre, Çin yeni geliştirdiği katı yakıtlı Licien-1 roketinin güncellenmiş modeliyle uzaya 7 uydu gönderdi.

Fırlatış Detayları

Grupta yer alan uydular arasında Haşiao-2, Duo Gongnıng Şıyan 1, 2, 3, Tienyan-26 ve Thumsbstat 1 ve 2 bulunuyor. Söz konusu uydu grubu, Licien-1 Y10 roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından tüm uydular planlanan yörünge konumuna yerleşti ve bu görev, Licien-1 roketleriyle gerçekleştirilen 7'nci başarılı taşıma görevi olarak kayda geçti.

Roketin Kapasitesi ve Geliştiricisi

Licien-1, Çin Bilimler Akademisinin (CAS) Mekanik Enstitüsüne bağlı CAS Space tarafından geliştirilen bir katı yakıtlı fırlatma aracı. Roket, Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton arasında yük taşıyabiliyor.

Çince adıyla "güçlü roket" anlamına gelen ve İngilizcede "Kinetica-1" olarak anılan Licien-1, farklı türde ve çok sayıda uydu fırlatmalarına yönelik küresel talebi karşılamak amacıyla geliştirildi.

Bugüne dek roketin taşıdığı toplam 70 uydu bulunuyor; hedef ise tek seferde 50'den fazla uydu fırlatabilecek kapasiteye ulaşmak.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
5
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
6
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
7
TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı