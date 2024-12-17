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Çin'in Taykonot Ekibi İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-19 taykonot ekibi, ilk uzay yürüyüşünü başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:25
Çin'in Taykonot Ekibi İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

Çin'in Uzay İstasyonu'nda Tarihi An

Çin'in Dünya yörüngesindeki Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda görev yapan Şıncou-19 taykonot ekibi, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, taykonotlar Cay Şücı ve Song Lingdong'un istasyon dışındaki faaliyetlerini başarıyla tamamladığı belirtildi.

Uzay Yürüyüşü Detayları

İstasyonda kalan taykonot Vang Haozi ise ekibe içeriden destek sağladı. Yaklaşık 9 saat süren uzay yürüyüşünde taykonotlar, yer kontrollerinin ve istasyonun robotik kolunun yardımıyla uzay enkazı kalkanlarının kurulumu ve araç dışı donanımların kontrolü gibi önemli görevleri yerine getirdiler. Bu faaliyet, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 18'inci uzay yürüyüşü olmasının yanı sıra, Şıncou-19 görevindeki ekibin ilk araç dışı etkinliği oldu.

Şıncou-19 Taykonot Ekibi ve Görev Süreleri

Şıncou-19 taykonot ekibi, 30 Ekim'de uzay istasyonuna gönderilmişti ve 6 ay boyunca burada kalarak çeşitli uzay bilimi deneyi, teknik testler ve uzay yürüyüşleri gerçekleştirecek. Ayrıca, kargo ve personel modüllerini yerleştirecekler.

Tiengong Uzay İstasyonu Hakkında

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları konusundaki işbirliklerini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi sonucunda, dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu inşa etmeye karar verdi. Tiengong İstasyonu, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta olup, gelecekte bir uzay teleskobu eklenmesi planlanmaktadır. İstasyonun ana parçası olan çekirdek modül Tienhı (Göksel Uyum), 29 Nisan 2021'de fırlatıldı. İlk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de uzaya gönderildi.

İstasyonun “T” biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanmış durumda ve uygulama ile geliştirme aşamasına geçilmiştir. Ayrıca, “Şüntien” (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da gelecekte istasyona eklenmesi planlanıyor.

Uzay istasyonuna Şıncou (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel ve Tiencou (Gök Gemisi) mekikleriyle ise ikmal malzemeleri taşınmaktadır.

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