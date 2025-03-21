Çin’in Tiengong Uzay İstasyonu’nda Üçüncü Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

Çin'in Dünya yörüngesinde bulunan Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda, Şıncou-19 taykonot ekibinin üçüncü uzay yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, taykonotlar Cay Şücı ve Song Lingdong ekip üyelerinin, istasyonda kalan Vang Haozı’nın destek sağladığı bu önemli etkinliği tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 7 saat süren uzay yürüyüşünde taykonotlar, istasyonun robotik kolunun yardımıyla bir dizi işlem gerçekleştirdi. Ekibin, uzay enkazından korunma amacıyla gerekli aygıtları ve araç dışı yardımcı donanımı kurarak kontrollerini yaptığı belirtildi.

Bu etkinlik, uzay istasyonunda gerçekleştirilen 20. uzay yürüyüşü oldu ve Şıncou-19 görev kapsamındaki taykonot ekibinin üçüncü araç dışı etkinliği olarak kaydedildi. Şıncou-19 taykonot ekibi, 30 Ekim 2024 tarihinde uzaya gönderildi. İlk uzay yürüyüşünü 17 Aralık 2024, ikinci yürüyüşünü ise 21 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirmişti.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi yörüngesindeki uzay istasyonunu kurmaya karar vermiştir. Tiengong, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşmakta ve ilave olarak bir uzay teleskobunun da eklenmesi planlanmaktadır. İstasyon, geçmişteki Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edilmiştir.

Tiengong'un ana parçası olan Tienhı (Göksel Uyum) çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de uzaya fırlatılmıştır. İlk laboratuvar modülü Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de ve ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de uzaya gönderilmiştir. İstasyonun T biçimindeki ana iskeletinin kurulumu tamamlandıktan sonra, uygulama ve geliştirme aşamasına geçmiştir.

Ayrıca, Şüntien (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanmaktadır. Üç kişilik taykonot ekibi, dönüşümlü olarak görev yaparak istasyona Şıncou (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel ve Tiencou (Gök Gemisi) mekikleriyle ikmal malzemelerini taşımaktadır.