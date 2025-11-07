Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Hizmete Alındı: Elektromanyetik Mancınıklı İlk Yerli Gövde

Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Resmen Hizmete Girdi

Tören ve teknik özellikler

Çin’in üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian, 5 Kasım Çarşamba günü Hainan eyaletinin Sanya kentindeki limanda düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başta olmak üzere üst düzey isimler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Xi, törenden sonra geminin güvertesini gezerek denizdeki performansına ilişkin bilgi aldı.

Fujian, Çin’de tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi olarak öne çıkıyor ve ilk elektromanyetik mancınık sistemine sahip Çin gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin daha ağır silahlar ve daha fazla yakıt taşıyabilen uçakları kaldırabilmesi, düşman hedeflerine daha uzak menzilden saldırı yapabilme imkanı sağlıyor. Bu özellikler, Fujian’ı Liaoning ve Shandong’dan daha güçlü kılıyor.

ABD-Çin deniz rekabeti