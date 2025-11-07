Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Hizmete Alındı: Elektromanyetik Mancınıklı İlk Yerli Gövde

Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Resmen Hizmete Girdi
Tören ve teknik özellikler
Çin’in üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian, 5 Kasım Çarşamba günü Hainan eyaletinin Sanya kentindeki limanda düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başta olmak üzere üst düzey isimler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Xi, törenden sonra geminin güvertesini gezerek denizdeki performansına ilişkin bilgi aldı.
Fujian, Çin’de tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi olarak öne çıkıyor ve ilk elektromanyetik mancınık sistemine sahip Çin gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin daha ağır silahlar ve daha fazla yakıt taşıyabilen uçakları kaldırabilmesi, düşman hedeflerine daha uzak menzilden saldırı yapabilme imkanı sağlıyor. Bu özellikler, Fujian’ı Liaoning ve Shandong’dan daha güçlü kılıyor.
ABD-Çin deniz rekabeti
Gemi sayısı açısından Çin donanması ABD’den daha büyük ve Çin tersaneleri yüksek hızda yeni gemiler üretebiliyor. Ancak ABD, teknoloji ve saha uygulamalarında önemli bir avantaja sahip ve daha fazla uçak gemisine sahip. ABD Farklı olarak, Fujian geleneksel yakıtla çalışıyor; bu nedenle yakıt ikmali için limana uğraması veya denizde tanker ile ikmal yapılması gerekiyor. ABD uçak gemilerinde kullanılan nükleer enerji ise mürettebatın erzakları tükenene kadar denizde kalma imkanı sağlıyor. Adını Fujian eyaletinden alan gemi, Haziran 2022'de suya indirilmişti. Xi Jinping daha önce Çin’in 2035 yılına kadar modernize edilmiş bir askeri güce ve 2050 yılına kadar ABD ile rekabet edebilecek "dünya standartlarında" bir güce ulaşma hedefini açıklamıştı. ÇİN'İN ÜÇÜNCÜ VE EN GELİŞMİŞ UÇAK GEMİSİ FUJİAN, DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG'İN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI.
Stratejik hedefler
Farklı olarak, Fujian geleneksel yakıtla çalışıyor; bu nedenle yakıt ikmali için limana uğraması veya denizde tanker ile ikmal yapılması gerekiyor. ABD uçak gemilerinde kullanılan nükleer enerji ise mürettebatın erzakları tükenene kadar denizde kalma imkanı sağlıyor.
Adını Fujian eyaletinden alan gemi, Haziran 2022'de suya indirilmişti. Xi Jinping daha önce Çin’in 2035 yılına kadar modernize edilmiş bir askeri güce ve 2050 yılına kadar ABD ile rekabet edebilecek "dünya standartlarında" bir güce ulaşma hedefini açıklamıştı.
ÇİN'İN ÜÇÜNCÜ VE EN GELİŞMİŞ UÇAK GEMİSİ FUJİAN, DEVLET BAŞKANI Xİ JİNPİNG'İN KATILDIĞI TÖRENLE HİZMETE ALINDI.