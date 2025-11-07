Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Hizmete Alındı: Elektromanyetik Mancınıklı İlk Yerli Gövde

Çin'in üçüncü ve elektromanyetik mancınık donanımlı uçak gemisi Fujian, 5 Kasım'da Xi Jinping'in katıldığı törenle Sanya'da hizmete alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:54
Çin'in Üçüncü Uçak Gemisi Fujian Resmen Hizmete Girdi

Tören ve teknik özellikler

Çin’in üçüncü ve en gelişmiş uçak gemisi Fujian, 5 Kasım Çarşamba günü Hainan eyaletinin Sanya kentindeki limanda düzenlenen törenle hizmete alındı. Törene Çin Devlet Başkanı Xi Jinping başta olmak üzere üst düzey isimler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Xi, törenden sonra geminin güvertesini gezerek denizdeki performansına ilişkin bilgi aldı.

Fujian, Çin’de tasarlanan ve inşa edilen ilk uçak gemisi olarak öne çıkıyor ve ilk elektromanyetik mancınık sistemine sahip Çin gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin daha ağır silahlar ve daha fazla yakıt taşıyabilen uçakları kaldırabilmesi, düşman hedeflerine daha uzak menzilden saldırı yapabilme imkanı sağlıyor. Bu özellikler, Fujian’ı Liaoning ve Shandong’dan daha güçlü kılıyor.

ABD-Çin deniz rekabeti

Gemi sayısı açısından Çin donanması ABD’den daha büyük ve Çin tersaneleri yüksek hızda yeni gemiler üretebiliyor. Ancak ABD, teknoloji ve saha uygulamalarında önemli bir avantaja sahip ve daha fazla uçak gemisine sahip. ABD

Farklı olarak, Fujian geleneksel yakıtla çalışıyor; bu nedenle yakıt ikmali için limana uğraması veya denizde tanker ile ikmal yapılması gerekiyor. ABD uçak gemilerinde kullanılan nükleer enerji ise mürettebatın erzakları tükenene kadar denizde kalma imkanı sağlıyor.

Stratejik hedefler

Adını Fujian eyaletinden alan gemi, Haziran 2022'de suya indirilmişti. Xi Jinping daha önce Çin’in 2035 yılına kadar modernize edilmiş bir askeri güce ve 2050 yılına kadar ABD ile rekabet edebilecek "dünya standartlarında" bir güce ulaşma hedefini açıklamıştı.

