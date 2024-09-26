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Çin, Japon Savaş Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçişini Protesto Etti

Çin, Japonya'nın sava gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişini diplomatik yollarla protesto etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:50
Çin, Japon Savaş Gemisinin Tayvan Boğazı'ndan Geçişini Protesto Etti

Çin, Japon Savaş Gemisinin Geçişine Karşı Çıktı

Çin, Japonya'ya ait bir savaş gemisinin Avustralya ve Yeni Zelanda gemileriyle birlikte Tayvan Boğazı'ndan geçişini protesto ettiğini duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bu durumun, Tayvan sorununun Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini belirtti.

Çin'in Diplomatik İletişimi

Pekin'deki basın toplantısında, Lin Cien, Japonya'nın bu hareketinin arkasındaki siyasi niyetin farkında olduklarını vurgulayarak, diplomatik kanallar aracılığıyla protesto ettiklerini ifade etti. Lin, Tokyo yönetiminin 1972 tarihli ortak açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti'ni ülkenin tek meşru hükümeti olarak tanıdığını ve Tayvan'ı ayrılmaz bir parça olarak gördüğünü hatırlattı.

Japonya'nın Taahhütleri

Lin, Japonya'nın tarihsel taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ve Tayvan sorununda ihtiyatlı bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Japonya'ya, Çin ile olan ilişkilerine zarar verecek hareketlerden kaçınması çağrısında bulundu.

Tarihi Bir Geçiş

Japonya'ya ait Takanami sınıfı JS Sazanami muhribi, sabah saatlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda savaş gemileri ile Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Japonya'ya ait bir savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndaki ilk geçişi oldu.

Gerilim Süreçleri

Japon gemisinin geçişi, Çin ile Japonya arasındaki hava sahası ve kara suları ihlalleri nedeniyle yükselen gerilimlerin olduğu bir dönemde gerçekleşti. Japonya, 26 Ağustos'ta Çin ordusuna ait bir askeri uçağın kendi hava sahasına girdiğini bildirmişti.

Öte yandan, 1 Eylül'de bir Çin araştırma gemisinin Japon kara sularına girdiği kaydedildi. Tokyo her iki olayı da diplomatik yollarla protesto etti. Çin'in Liaoning uçak gemisi, 18 Eylül'de Tayvan'ın doğusundaki sularda seyrederken Japonya'nın bitişik bölgesinde bulunmuştu.

Japonya, 1895 ile 1945 yılları arasında Tayvan'ı işgal altında tutmuş ve 2. Dünya Savaşı sonrası işgal edilen topraklarla birlikte bunu Çin'e iade etmiştir.

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