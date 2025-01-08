Çin Kalkınma Bankası'ndan Nijerya'ya 245 Milyon Avro Kredi Desteği

Çin'den Nijerya'ya Büyük Destek

Çin Kalkınma Bankası (CDB), Nijerya'daki Kano-Kaduna Demiryolu Projesi için önemli bir kredi anlaşması gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamada, projeye toplam 245 milyon avro kredi sağlandığı belirtildi.

Proje Hakkında Detaylar

CDB'nin sağladığı kredi, projenin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve hayata geçirilmesi adına mali destek sağlamak amacıyla verildi. Açıklamada, Kano-Kaduna Demiryolu Projesi'nin, Üçüncü Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na dahil olan pratik işbirliği projeleri listesinde yer aldığı vurgulandı.

Ekonomik Etkiler ve Fırsatlar

Kano ile Abuja arasında doğrudan bir demir yolu bağlantısı sağlayacak olan bu hat, tamamlandığında Nijerya'da birçok iş fırsatı yaratması bekleniyor. Projenin güzergahı boyunca ilgili endüstrilerin gelişimi de teşvik edilecektir.