Çin, Kanada'dan İthal Gıda Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getiriyor

Çin, Kanada'nın uyguladığı gümrük tarifelerine karşı tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 18:16
Çin, Kanada'dan İthal Gıda Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getiriyor

Çin'den Kanada'ya Yanıt: Ek Gümrük Vergileri Geliyor

Pekin yönetimi, Kanada'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerine karşı başlattığı ayrımcılık soruşturmasının ardından, bu ülkeden ithal edilen belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Yeni Gümrük Vergisi Oranları

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'dan ithal edilen kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek %100, su ürünleri ve domuz etine ise %25 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Yeni tarifelerin 20 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olması planlanıyor.

Kanada'nın Gümrük Tarife Politikasına Tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 26 Ağustos 2024 tarihinde, Çin'den ithal elektrikli araçlar için %100, alüminyum ve çelik ürünlerine ise %25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. Bu durum, Çin tarafından tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirler'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olarak değerlendirildiği bir şikayet başvurusu ile sonuçlandı.

Ayrımcılık Soruşturması

Çin, gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle ilk kez bir ülke hakkında ayrımcılık gerekçesiyle soruşturma başlattı. Daha önce ABD, Çin'den ithal edilen aynı ürünlere benzer oranlarda ek gümrük tarifeleri belirlemiş, Avrupa Birliği (AB) de elektrikli araçlar ile ilgili yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından benzer kararlar almıştı.

Dış Ticaret Yasası ve Karşı Tedbirler

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin ayrımcı temeldeki yasak, kısıtlama ve uygulamalarına karşı tedbirlerle yanıt verilmesine olanak tanımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Kayıp Genç Mehmet Yüksel'in Cansız Bedeni Batman'da Bulundu
2
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu, Suriye'deki Hedeflere Saldırı Düzenledi
4
Fatih'te İki Tekneyi Saran Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gösterisine Polis Müdahalesi
6
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadın JÖAK Personeline Özel Eğitim Videosu
7
Samsun'da TSK Güçlendirme Vakfı İçin İftar Programı Düzenlendi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!