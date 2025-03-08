Çin, Kanada'dan İthal Gıda Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Getiriyor

Çin'den Kanada'ya Yanıt: Ek Gümrük Vergileri Geliyor

Pekin yönetimi, Kanada'nın Çin'den ithal edilen elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük tarifelerine karşı başlattığı ayrımcılık soruşturmasının ardından, bu ülkeden ithal edilen belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu.

Yeni Gümrük Vergisi Oranları

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada'dan ithal edilen kolza yağı, yağ küspesi ve fıstık ürünlerine ek %100, su ürünleri ve domuz etine ise %25 gümrük vergisi uygulanacağı belirtildi. Yeni tarifelerin 20 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olması planlanıyor.

Kanada'nın Gümrük Tarife Politikasına Tepki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau başkanlığındaki hükümet, 26 Ağustos 2024 tarihinde, Çin'den ithal elektrikli araçlar için %100, alüminyum ve çelik ürünlerine ise %25 gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamıştı. Bu durum, Çin tarafından tarife artışları ve diğer kısıtlayıcı tedbirler'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olarak değerlendirildiği bir şikayet başvurusu ile sonuçlandı.

Ayrımcılık Soruşturması

Çin, gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle ilk kez bir ülke hakkında ayrımcılık gerekçesiyle soruşturma başlattı. Daha önce ABD, Çin'den ithal edilen aynı ürünlere benzer oranlarda ek gümrük tarifeleri belirlemiş, Avrupa Birliği (AB) de elektrikli araçlar ile ilgili yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından benzer kararlar almıştı.

Dış Ticaret Yasası ve Karşı Tedbirler

Çin'in Dış Ticaret Yasası'nın 7. maddesi, herhangi bir ülke veya bölgenin ayrımcı temeldeki yasak, kısıtlama ve uygulamalarına karşı tedbirlerle yanıt verilmesine olanak tanımaktadır.