Çin, Kanada'nın Tayvan Boğazı Geçişine Sert Tepki Gösterdi

Çin, Kanada'nın savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndaki geçişine tepki gösterdi; Tayvan ise bu durumu destekledi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 06:31
Çin, Kanada'nın Tayvan Boğazı Geçişine Sert Tepki Gösterdi

Çin'den Kanada'ya Tayvan Boğazı Tepkisi

Çin, Kanada donanmasına ait savaş gemisinin, egemenlik ihtilafına konu olan Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert bir tepki verdi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı üzerinden açıklama yaptı.

Takip ve Uyarılar

Açıklamada, Çin Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin, Kanada gemisini seyri boyunca takip ettiği vurgulandı. Geçişin, "Tayvan Boğazı'nda bilerek sorun yaratmaya, barışın ve istikrarın altını oymaya yönelik bir eylem" olduğunu belirten komutanlık, birliklerinin daima teyakkuzda olduğuna ve her türlü tehdit ile provokasyona karşı kararlı tedbirler alacağına dikkat çekti.

Ottawa Fırkateyni'nin Geçişi

Kanada donanmasına ait Halifax sınıfı Ottawa fırkateyni, dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti. Bu geçiş, 2023 yılı içerisindeki ilk ve 2022'den bu yana 6'ncı geçiş olma özelliğini taşıyor. Özellikle, bu seferin ABD savaş gemileriyle birlikte değil, tek başına gerçekleşmiş olması dikkat çekti.

Tayvan'ın Desteği

Tayvan Dışişleri Bakanlığı, bu geçişi destekleyerek, "Kanada bir kez daha Tayvan Boğazı'nda özgürlüğü, barışı ve açıklığı savunduğunu somut bir eylemle göstermiştir," ifadesini kullandı. Ayrıca, Tayvan Savunma Bakanlığı, geminin geçtiği gün Çin’e ait 24 askeri hava aracının ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan 18'inin Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçtiğini bildirdi.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı

Çin, topraklarının parçası olarak nitelendirdiği Tayvan'ın 1949'dan beri fiili bağımsızlığa sahip olduğunu ve bu durumun hala sürdürülmekte olduğunu savunuyor. Tayvan Boğazı'nı kara suları olarak gören Çin, başka ülkelerin bölgedeki askeri varlıklarına karşı çıkmakta ve bu nedenle Kanada donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri, iki ülke arasında gerginliğe yol açmaktadır.

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