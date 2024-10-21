Çin, Mandalay'daki Başkonsolosluğuna Yönelik Saldırının Araştırılmasını Talep Etti

Çin'den Myanmar'a Saldırı Üzerine Soruşturma Talebi

Çin, Myanmar yönetiminden, ülkenin Mandalay şehrindeki başkonsolosluğuna gerçekleştirilen bombalı saldırının soruşturulmasını istedi. Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, saldırı nedeniyle "derin şok içinde" olduklarını ifade etti.

Endişeler Diplomatik Kanallarla İletildi

Sözcü Lin, Myanmar hükümetine diplomatik kanallar aracılığıyla endişelerini ilettiklerini dile getirdi. Ayrıca yetkililerden, saldırının aydınlatılmasını ve sorumlularının yasalar çerçevesinde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Güvenlik Tedbirleri Talebi

Lin, Çin'in Myanmar'daki personeli, kurumları ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alınmasını da istedi. Olayın detaylarına göre, 18 Ekim'de yaşanan bombalı saldırıda başkonsolosluk ofisinin çatısında hasar meydana gelmesine rağmen, herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.