Çin, Myanmar'dan 2.255 Siber Dolandırıcılık Şüphelisini İade Etti

Çin hükümeti, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine mensup olduğu iddia edilen 2.255 şüphelinin ülkeye iadesini sağladığını bildirdi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Myanmar'ın Kayin eyaletine bağlı, Tayland sınırına yakın Myawaddy kasabasından iade edilen şüphelilerin detayları paylaşıldı. Bu kişilerin dolandırıcılık şebekelerinin bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Şüphelilerin önce Tayland'a, oradan da tarifeli uçuşlarla Çin'in Nancing ve Şanghay şehirlerindeki gözaltı merkezlerine sevk edildiği belirtiliyor. Son iki ayda Myanmar'dan Çin'e iade edilen şüphelilerin sayısı böylece 2.876'ya ulaştı.

Bakanlık, daha önce 621 Çin vatandaşının iade edildiğini bildirmişti. Myawaddy kasabası, son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri ile anılan bir merkez haline geldi. Bu bölgede faaliyet gösteren suç şebekelerinin, iş verme bahanesiyle kandırdıkları kişileri Tayland üzerinden Myanmar'a götürüp, tehdit yoluyla dolandırıcılığa dahil ettikleri rapor ediliyor.