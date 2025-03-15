Çin, Myanmar'dan 2.255 Siber Dolandırıcılık Şüphelisini İade Etti

Çin, Myanmar'da faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerine mensup 2.255 şüpheliyi ülkesine geri getirdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:55
Çin, Myanmar'dan 2.255 Siber Dolandırıcılık Şüphelisini İade Etti

Çin hükümeti, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine mensup olduğu iddia edilen 2.255 şüphelinin ülkeye iadesini sağladığını bildirdi.

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Myanmar'ın Kayin eyaletine bağlı, Tayland sınırına yakın Myawaddy kasabasından iade edilen şüphelilerin detayları paylaşıldı. Bu kişilerin dolandırıcılık şebekelerinin bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Şüphelilerin önce Tayland'a, oradan da tarifeli uçuşlarla Çin'in Nancing ve Şanghay şehirlerindeki gözaltı merkezlerine sevk edildiği belirtiliyor. Son iki ayda Myanmar'dan Çin'e iade edilen şüphelilerin sayısı böylece 2.876'ya ulaştı.

Bakanlık, daha önce 621 Çin vatandaşının iade edildiğini bildirmişti. Myawaddy kasabası, son yıllarda Çin vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri ile anılan bir merkez haline geldi. Bu bölgede faaliyet gösteren suç şebekelerinin, iş verme bahanesiyle kandırdıkları kişileri Tayland üzerinden Myanmar'a götürüp, tehdit yoluyla dolandırıcılığa dahil ettikleri rapor ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olma İmkanı! Başvurular Başladı
2
Ankara'da Sudanlılar İftar Sofrasında Buluştu
3
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Koruyucu Ailelerle İftarda Buluştu
4
Deniz Feneri Derneği'nden Antalya'da Anlamlı İftar Programı
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye İçin Bir Araya Geliyoruz
6
Ankara'da Macaristan'ın 1848-49 Devrimi Anısına Konser Düzenlendi
7
Adalet Bakanı Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Personeliyle İftarda Buluştu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı