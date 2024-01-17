Çin nüfusu, 2023'te azalma eğilimini sürdürdü: Ülkede doğum oranı 1949'dan bugüne en düşük seviyede

Çin ana karasının nüfusu, 2022’de başlayan düşüş trendini sürdürerek, 2023’te yaklaşık 2 milyon kişi azaldı. Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre, 2022’de 1 milyar 411 milyon olan Çin’in nüfusu, 2023’te 1 milyar 409 milyona düştü.

2023 yılında, 2022’de ortaya çıkan nüfus azalması devam etti. Çin’in nüfusu, 2022’de 1960’ların başındaki kuraklık ve açlık döneminden beri ilk defa düşmüştü. 2022 yılı, Çin nüfusunun uzun süreli düşüşe geçtiği yıl olarak kayıtlara geçmişti.





DOĞUM ORANLARI EN DÜŞÜK SEVİYEYE ULAŞTI

2023 yılında Çin’de doğan bebek sayısı 9,02 milyon oldu ve 2022’de 9,56 milyon olan doğum sayısına göre yüzde 5,6 düştü. Doğum oranı binde 6,39 ile 1949’dan beri tutulan ulusal kayıtlarda görülen en düşük seviyeye indi.

2022’de Çin’in doğum oranı binde 6,77 idi. 2023 yılında ülkede 11,1 milyon kişi hayatını kaybetti ve ölüm oranı binde 7,87’ye çıktı. Ölüm oranı 2022’de binde 7,37 idi. Ölüm oranındaki bu hızlı yükseliş dikkat çekiciydi.

Çin hükümeti, 2022’nin sonlarında Kovid-19 önlemlerini kaldırdıktan sonra virüs nedeniyle ölenlerin sayısını paylaşmayı durdurmuştu.





ÇİN'DE UZUN VADELİ DEMOGRAFİK DEĞİŞİM

Çin, nüfusunun yaşlanması ve çalışabilecek nüfusun oranının azalması gibi uzun süreli bir nüfus değişimine doğru ilerliyor. 2016’dan itibaren nüfus artış hızı düşen Çin’de, gelecek yıllarda nüfusun daha da azalacağı öngörülüyor.

Çin hükümeti, 1980’lerde başlayan “tek çocuk” politikasından vazgeçerek, 2016’da ailelerin 2 çocuk sahibi olabileceğini, 2021’de ise 3 çocuk sahibi olabileceğini duyurmuştu.

Ancak ekonomik büyümenin yavaşlaması ve yaşam ve çocuk bakım maliyetlerinin yükselmesi, yeni kuşakları çocuk yapmaktan caydırıyor.





TAHMİNLERE GÖRE HİNDİSTAN NÜFUSU ÇİN'İ GERİDE BIRAKTI

Hindistan’ın, Çin nüfusunun düşüşe geçmesiyle birlikte, “dünyanın en kalabalık ülkesi” unvanını Çin’den aldığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Hindistan’da resmi bir nüfus sayımı gerçekleştirilmemiş olsa da, ülke nüfusunun bu yıl 1 milyar 425 milyon kişiye ulaşarak Çin’in Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri dahil toplam nüfusunu geçtiğini analizinde duyurmuştu.

Kuruluşun, “Dünya Nüfus Beklentileri 2023” raporuna göre, Çin nüfusunun 2023’te “kesin düşüş sürecine” gireceği, Hindistan nüfusunun ise artmaya devam ederek dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı belirtilmişti. Raporda Çin nüfusunun 2050’de 1 milyar 317 milyon kişiye, yüzyıl sonunda ise 766 milyon kişiye kadar azalacağı tahmin ediliyor. Nüfus artış hızının negatif olmasının, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte gelecekte Çin’in iş gücü potansiyelini azaltacağı, bunun da ekonomik sonuçlar doğuracağı ifade ediliyor.