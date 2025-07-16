Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü İçin Resepsiyon Düzenlendi

Pragmatik İşbirliği ve İstikrarlı İlişkiler

Askeri Ateşe Yang Jianjun, son yıllarda iki ülkenin orduları arasında yoğun temasların olduğuna ve pragmatik işbirliğinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğine vurgu yaptı. Yang, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelerek iki ülke ve ordular arasındaki ilişkilerin geleceğine yön verdiklerini belirtti.

Yöresel İkramlarla Kutlama Tamamlandı

Konuşmaların ardından davetlilere yöresel yemekler ikram edilerek etkinlik tamamlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, askeri erkan, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, askeri erkan, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.