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Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü İçin Resepsiyon Düzenlendi

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamak için bir resepsiyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 22:13
Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü İçin Resepsiyon Düzenlendi

Çin Ordusu'nun 98. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle dikkat çekici bir resepsiyon gerçekleştirdi. Etkinlik, Ankara'da bir otelde düzenlendi ve geniş bir katılımla gerçekleşti.

Davetliler Arasında Önemli İsimler Yer Aldı

Resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, askeri erkan, çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve önde gelen davetliler katıldı.

İlişkiler Güçleniyor

Genelkurmay Harekat Başkanı Tümgeneral Subutay Adaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin tarihsel bağlara ve karşılıklı saygıya dayandığını belirtip, “Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki işbirliği, hem Türkiye'nin hem de Çin Halk Cumhuriyeti'nin çıkarlarına hizmet etmektedir”

Pragmatik İşbirliği ve İstikrarlı İlişkiler

Askeri Ateşe Yang Jianjun, son yıllarda iki ülkenin orduları arasında yoğun temasların olduğuna ve pragmatik işbirliğinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğine vurgu yaptı. Yang, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelerek iki ülke ve ordular arasındaki ilişkilerin geleceğine yön verdiklerini belirtti.

Yöresel İkramlarla Kutlama Tamamlandı

Konuşmaların ardından davetlilere yöresel yemekler ikram edilerek etkinlik tamamlandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, askeri erkan, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon...

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin ordusunun kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon gerçekleştirdi. Ankara'da bir otelde yapılan resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, askeri erkan, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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