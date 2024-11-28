Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Yapıyor

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı bir "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu devriye faaliyetinin, "ulusal egemenliği ve güvenliği savunmayı" ve "Güney Çin Denizi'nde barışı ve istikrarı korumayı" amaçladığı vurgulandı.

Scarborough Sığı'nın Özellikleri

Üçgen biçimli ve ortasında lagün bulunan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer almakta. Filipinler için Panatag, Çin için ise Huangyan olarak adlandırılan bu bölge, her iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını sürekli gündeme getiriyor.

Bölgedeki gerginliğin temelleri, 2012 yılında Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çinli balıkçı gemisini alıkoyma girişimiyle baş gösterdi. Bu olay, Çin Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle iki ülke arasında ciddi bir çatışmaya dönüştü ve sonrasında Çin, ilgili refi kontrolünü ele geçirdi.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında bağımsızlıklarını kazandıkları süreçte egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. İlk olarak 1947 yılında yayımladığı haritayla Çin, Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuş; bu zengin yer altı kaynakları nedeniyle Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia etmektedir.

Çin'in bölgede ihtilaflı adalar üzerine üsler inşa etmesi ve askeri varlık göstermesi, sadece bölge ülkeleri değil, aynı zamanda ABD tarafından da olumsuz karşılanmaktadır. Ayrıca, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi 2016 yılında verdiği bir kararda, Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.