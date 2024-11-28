DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,1%
ALTIN
2.939,48 -0,07%
BITCOIN
3.299.467,47 1%

Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaparak bölgedeki egemenlik ihtilafını yeniden gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:50
Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Yapıyor

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgede deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının katıldığı bir "muharebe hazırlık devriyesi" gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu devriye faaliyetinin, "ulusal egemenliği ve güvenliği savunmayı" ve "Güney Çin Denizi'nde barışı ve istikrarı korumayı" amaçladığı vurgulandı.

Scarborough Sığı'nın Özellikleri

Üçgen biçimli ve ortasında lagün bulunan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer almakta. Filipinler için Panatag, Çin için ise Huangyan olarak adlandırılan bu bölge, her iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını sürekli gündeme getiriyor.

Bölgedeki gerginliğin temelleri, 2012 yılında Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çinli balıkçı gemisini alıkoyma girişimiyle baş gösterdi. Bu olay, Çin Sahil Güvenliği'nin müdahalesiyle iki ülke arasında ciddi bir çatışmaya dönüştü ve sonrasında Çin, ilgili refi kontrolünü ele geçirdi.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında bağımsızlıklarını kazandıkları süreçte egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. İlk olarak 1947 yılında yayımladığı haritayla Çin, Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuş; bu zengin yer altı kaynakları nedeniyle Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia etmektedir.

Çin'in bölgede ihtilaflı adalar üzerine üsler inşa etmesi ve askeri varlık göstermesi, sadece bölge ülkeleri değil, aynı zamanda ABD tarafından da olumsuz karşılanmaktadır. Ayrıca, Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi 2016 yılında verdiği bir kararda, Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın Gazze Açıklamasına Değerlendirme
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Enerji İşbirliği Açıklaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar
5
Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görüşmesi: Meclis Başkanı Berri ve Fransız Temsilci Le Drian Buluştu
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Barış İçin Her Şey Yapılacak

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı